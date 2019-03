Dylan Teuns nog steeds "onder de mensen" 14 maart 2019

00u00 0

Philippe Gilbert en Oliver Naesen werden respectievelijk negende en elfde in Pélussy en zijn nu derde en negende in de stand. Ook Jan Bakelants (30ste) en... onze grote Belgische klassementshoop Dylan Teuns (24ste) overleefden de pittige rit in de eerste groep achter De Gendt en co. In het klassement staat Teuns 21ste, op 1:06 van Kwiatkowski. "Nog steeds 'onder de mensen'", vindt hij. "Jammer van die tweede rit, waarin ik 0:52 verloor. Maar voor de rest: ça va. Er moeten er zeker nog een aantal tussenuit in de top twintig. De tijdrit wordt nu heel belangrijk."

