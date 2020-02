Exclusief voor abonnees Dylan Teuns en Tim Wellens zijn klaar voor Vlaamse openers 24 februari 2020

00u00 0

Wielrennen Profs

Een week voor de start van het Vlaamse wielerseizoen, hebben Dylan Teuns en Tim Wellens bewezen dat ze er klaar voor zijn. Teuns reed na een sterke aanzet in Valencia, ook een heel goede Ruta del Sol en bekroonde zijn sterke prestatie met winst in de slottijdrit. Tim Wellens kwam in de Algarve voor het eerst dit seizoen in actie. De Truienaar toonde meteen dat hij klaar is voor het echte werk. De twee starten komende zaterdag in de Omloop. Wellens pakte er vorig jaar de derde plaats, Teuns werd er vijfde. Naast Wellens en Teuns staan er nog drie Limburgers aan de start. Amaury Capiot is één van de speerpunten van Sport Vlaandere-Baloise, terwijl Maarten Wynants in steun van de Nederlanders bij Team Jumbo-Visma rijdt. Ook Kenneth Vanbilsen is aangekondigd voor de Vlaamse opener, maar de Lummenaar moest afgelopen week wegens ziekte nog forfait geven voor de Ronde van de Algarve. Vanbilsen rijdt in principe een dubbel programma, want op zondag start hij ook in Brussel-Kuurne-Brussel. (KWP)

