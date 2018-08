Dylan "Hij krijgt vrijdag zege niet cadeau" HOE KIJKEN DE BORLÉES nAAR HUN OPKOMENDE COLLEGA? 29 augustus 2018

00u00 0

Vóór Jonathan Sacoor toetrad tot de Belgian Tornados was Dylan Borlée (25) de benjamin én derde snelste (PR 45.55) van de bende. Na de komst van Sacoor daalde hij een trede in de hiërarchie. "Jonathan herinnerde me er zo aan dat ik nooit op mijn lauweren mag rusten", zegt hij. "Hij zorgde voor een frisse wind, al is hij voor zijn jonge leeftijd al onvoorstelbaar matuur - dat is me opgevallen. Net als zijn laatste rechte lijn: indrukwekkend, hoor. Ik wist dat hij een buitengewoon talent is en hij ging van het ene succes naar het andere. Zijn vertrouwen zal fenomenaal zijn. Alles loopt voor hem zoals het moet lopen. De Memorial zal voor hem een feest zijn, maar dat wil niet zeggen dat wij hem de zege cadeau zullen doen." (lacht)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN