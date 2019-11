Exclusief voor abonnees Dwerghert toch niet uitgestorven 23 november 2019

We leven in een tijd waarin planten en dieren massaal dreigen te verdwijnen. Iedere dag sterven er diersoorten uit, maar af en toe is er toch een die plotseling weer opduikt. Zo werd een dwerghert waarvan al bijna dertig jaar gedacht wordt dat het is uitgestorven, gespot op camerabeelden in Vietnam. Het diertje luistert naar de wetenschappelijke benaming Tragulus versicolor, is ongeveer zo groot als een huiskat en ziet er ook nog eens leuk uit. Wetenschappers lagen maandenlang op de loer met camera's, uitgerust met bewegingssensoren.

