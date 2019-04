Exclusief voor abonnees Dweilen met de kraan open 10 april 2019

Alle milieuactivisten ten spijt, blijft het dweilen met de kraan open. Dat gevoel kreeg ik bij het zien van de berg afval die de wielersupporters hebben achtergelaten na de Ronde van Vlaanderen. Zolang de mentaliteit bij de bevolking niet verandert en tot hen doordringt dat ze hun verpakkingen enzovoort zelf moeten meenemen, zal er helaas niets veranderen. Zelfde verhaal in de bermen langs de wegen: goedbedoelende vrijwilligers ruimen al het zwerfvuil op, maar enkele dagen later liggen er al opnieuw tal van lege blikjes. Alleen hoge boetes zouden misschien helpen, maar dan moet je de daders nog altijd kunnen betrappen.

A.S., Ichtegem

