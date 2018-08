DVZ houdt transmigranten plots wel vast na klaagzang korpschef 23 augustus 2018

00u00 0 De Krant "Ongezien", noemt de korpschef van Kruibeke het. Zijn diensten pakten gisterochtend 18 transmigranten op. De Dienst Vreemdelingenzaken besliste later op de dag alle volwassenen zonder pardon op te sluiten in gesloten asielcentra. Terwijl dat aantal in Kruibeke doorgaans eerder flirt met de nul.

"15 van 18

opgesloten:

ONGEZIEN

in Kruibeke"

Korpschef Wim Pieteraerens gaf begin deze week publiekelijk toe dat hij zijn mensen op het terrein duidelijk had gemaakt dat ze niet meer actief moeten jagen op transmigranten. "Omdat 95 tot 98% van de opgepakte mensen toch dezelfde dag nog door de Dienst Vreemdelingenzaken weer wordt vrijgelaten. Ons werk is dus nutteloos", zei Pieteraerens. Zijn politiediensten zouden enkel nog tussenkomen na melding van incidenten.

Dat gebeurde gisterochtend meteen op vraag van De Lijn. De openbaarvervoermaatschappij klaagde al een tijdje dat grote groepen transmigranten in Kruibeke vaak samentroepen aan twee bushaltes. Omdat ze toch nooit betaalden, veroorzaakte dat spanningen en zelfs agressie tegenover de chauffeurs. Bij de politie-operatie van gisteren werden achttien transmigranten opgepakt. Ze werden in een bus van De Lijn naar het politiecommissariaat van Temse overgebracht. Daar werden ze urenlang vastgehouden en gecontroleerd. Tijdens die controles tweette Francken al dat ze alle volwassenen - naar eigen zeggen uit Eritrea - zouden opsluiten.

Twaalf uur na het begin van de politieactie had de Dienst Vreemdelingenzaken beslist over het lot van alle transmigranten. De resultaten verschillen naargelang de bron. DVZ-directeur Freddy Roosemont spreekt van elf geplaatste transmigranten. "Zeven werden vrijgelaten omdat ze minderjarig zijn", zegt Roosemont. Volgens korpschef Wim Pieteraerens gaf hun werk echter nog een beter resultaat. "Er zijn van hieruit zelfs vijftien transmigranten geplaatst. Drie minderjarigen lieten we vrij en zetten we aan de bushalte af." Hij zit met gemengde gevoelens na die hoge opsluitingscijfers. "Als politieman ben ik tevreden met dat resultaat. Ons werk heeft vandaag duidelijk effect gehad. Anderzijds ben ik wel verwonderd. Waarom kunnen er nu plots wel zoveel transmigranten worden geplaatst? Is dat uitsluitend omwille van de mediastorm? Of is dit een nieuwe aanpak", vraagt hij.

Niet op andere planeet

Theo Francken (N-VA) wuift de insinuaties van een fel optreden na de mediastorm van tafel. "Ik snap de frustraties van de politie. Ik leef niet op een andere planeet of in een ivoren toren. Maar het opsluiten van transmigranten is en blijft een prioriteit van DVZ. Dat staat ook in mijn blogpost. We hebben er al honderden opgesloten en teruggestuurd naar hun thuisland of naar een ander land waar ze Europa binnenkwamen." De staatssecretaris voor Asiel en Migratie zegt dat hij echter nooit iedereen zal kunnen opsluiten. "Soms kan ik hen niet terugsturen doordat er geen overeenkomst is met het land van herkomst. Soms heb ik ook gewoon niet genoeg capaciteit. Dat is gewoon de realiteit."

Volgens DVZ-directeur Freddy Roosemont speelde het in hun voordeel dat er onder de transmigranten in Kruibeke gisteren vier vrouwen zaten. "In de centra zijn plaatsen voor vrouwen makkelijker te vinden. Dat zorgde ervoor dat we maar zeven mannen meer moesten herbergen." Dat de transmigranten naar eigen zeggen van Eritrea waren en dat geen enkel Europese lidstaat inwoners naar dat Oost-Afrikaans land terugstuurt, maakte volgens Roosemont gisteren weinig verschil. "Sommigen gaven een valse nationaliteit op. En zes van de elf volwassen transmigranten bleken al in de Europese databank van mensen te zitten die in een ander Europees land asiel hadden aangevraagd. We zullen dus proberen hen naar die Europese landen terug te sturen."

Politie in fout

Roosemont geeft op zijn beurt ook de politie nog een veeg uit de pan. Volgens hem ligt het vaak aan de politie zelf dat DVZ de transitmigranten niet kan opsluiten. "Want vaak vertikken ze het om een administratief verslag op te stellen. Omdat ze op voorhand al denken dat het toch verloren moeite is. Maar wij hebben dat nodig."