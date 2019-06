Exclusief voor abonnees DVZ dumpt vrijgelaten transmigranten aan opvangcentrum 13 juni 2019

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft zo'n 20 transmigranten die werden vrijgelaten uit het gesloten centrum 127bis afgezet voor het opvangcentrum Porte d'Ulysse in Haren. Volgens BxlRefugees, dat het centrum beheert, gebeurde dit zowel vrijdag, zaterdag, zondag als maandag. "We hebben eens te meer het gevoel het kind van de rekening te zijn van het beleid van de regering", klinkt het in een mededeling. "Dat heeft desastreuze en onmenselijke gevolgen omdat de autoriteiten er door hun incompetentie niet in slagen een duurzame oplossing te vinden voor het opvangprobleem." De opvang van BxlRefugees zit vol sinds de klassieke winterpiek en de recente ontruiming van het Noordstation. BxlRefugees vraagt om een definitieve oplossing.

