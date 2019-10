Exclusief voor abonnees DVV-trofee kiest voor gelijk prijzengeld mannen en vrouwen, verschil blijft voor startgelden 10 oktober 2019

Het prijzengeld in de DVV-Trofee tussen mannen en vrouwen wordt volledig gelijkgesteld. De pot voor de mannen slinkt van 96.400 euro naar 70.000 euro. Bij de vrouwen gaat het van 30.000 naar 70.000 euro. "Het is zo dat de UCI erop aandrong om de bedragen voor de eerste drie in het eindklassement gelijk te stellen, maar dan zou er bij de vrouwen een enorme kloof gapen tussen het eindpodium en de rest", verduidelijkt Christophe Impens van organisator Golazo.

