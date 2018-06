Duyck verpulvert tegenstand op BK tijdrijden 22 juni 2018

00u00 0

Vijf kilometer voor de finish al raasde ze Lotte Kopecky voorbij. 1.11, bedroeg het verschil met de meervoudige baankampioene aan de finish. Goed voor een vijfde opeenvolgende tricolore. "Toch went dit nooit", lachte Ann-Sophie Duyck in Vichte. "Kijk, ik ben geen megatalent in deze discipline, zoals Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten. Die rijden in een superdag alles aan flarden. Ik doe het op mijn manier. Met een minutieuze, uitgekiende voorbereiding, samen met mijn partner Casper die inmiddels een expert in de materie is geworden. Elke tijdrit is een leerschool. En wordt tot in de kleinste details ontleed. 'Wat kon beter?' Het antwoord op die vraag nemen we mee naar de volgende tijdrit. Zo probeer ik beetje bij beetje progressie te boeken en stapjes dichter bij de wereldtop te sluipen." Duyck zit bij Cervélo-Bigla in de voorselectie van de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. "Ik hoop hem te mogen rijden." En focust nadien op het EK in Glasgow en het WK Innsbruck. "Twee zware dobbers. Daarvoor zal ik 100% in orde moeten zijn." Haar grote toekomstdoel is en blijft Tokio 2020. (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN