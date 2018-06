Duyck gaat voor vijfde driekleur op rij 21 juni 2018

00u00 0

Ann-Sophie Duyck (Cervélo-Bigla) kan haar titelrecord scherper stellen bij de vrouwen. De 30-jarige West-Vlaamse gaat in haar eigen achtertuin voor een vijfde opeenvolgende tijdrittricolore. Dat zijn er twee meer dan Heidi Van De Vijver (1999, 2000, 2001), An Van Rie (2006, 2007, 2008) en Liesbet De Vocht (2011, 2012, 2013). Duyck is vice-Europese kampioene in de discipline. Op de deelnemerslijst onder meer ook Jolien D'hoore en Lotte Kopecky. (JDK)