Duvel Moortgat boert goed

Brouwerij Duvel Moortgat, bekend van merken als Duvel, Vedett, La Chouffe en De Koninck, heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. Hoewel de Vlaamse bierbrouwer in 2016 al recordresultaten neerzette, deed hij het vorig jaar nóg een stuk beter. De groepsomzet dikte aan met 6,8% tot 429 miljoen euro, zo staat te lezen in de jaarrekening. De bedrijfswinst ging zelfs ruim een vijfde hoger (+22%), tot net geen 98 miljoen euro. Hoe Duvel Moortgat er precies in slaagt zo te groeien, is een goedbewaard geheim. De familie Moortgat beloont zichzelf in elk geval ten volle voor die prestatie en keert een dividend van 25 miljoen euro uit. Ook dat is 14% meer dan een jaar voordien. Sinds Duvel Moortgat in 2013 de Brusselse beurs verliet, is de brouwerij in handen van Michel Moortgat, Philippe Moortgat, Bernard Moortgat en Veerle Baert-Moortgat. Zij streken sindsdien al voor 175 miljoen euro aan dividenden op. Een deel daarvan werd wel gebruikt om leningen terug te betalen, die dienden om de beursexit te financieren.

