Duvel investeert in gefermenteerde thee 22 november 2018

Brouwerij Duvel Moortgat heeft een meerderheidsbelang genomen in het Londense bedrijf Jarr. Dat brouwt kombucha, een gefermenteerde thee. De brouwgroep uit Puurs wil zo verder inspelen op de groeiende trends naar niet-alcoholische en natuurlijke dranken. Duvel Moortgat krijgt voor een onbekend bedrag 60% in handen. Jarr, opgericht in 2015, wil via de samenwerking met Duvel verder groeien in het Verenigd Koninkrijk en elders. Zo komt er een nieuwe site, zodat de productiecapaciteit omhoog kan, en zal Jarr gebruikmaken van het distributienetwerk van de Belgische brouwer. Voorlopig zijn er nog geen plannen om het drankje in België te verkopen.

