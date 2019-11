Exclusief voor abonnees Duurzaam Limburg CHECK-IN 02 november 2019

00u00 0

Van alle Vlaamse provincies staat Limburg het verst in duurzame vakantiebeleving, al was het maar door de uitvinding van het fietsroutenetwerk en de hoeveelheid natuur die er vrij toegankelijk is als recreatiegebied. Deze Odyssee Reisgids bundelt tientallen plekken om dicht bij huis op een authentieke manier te ontspannen en genieten van het buitenleven: van fietsen door het water in Genk tot een bezoek aan kasteel Commanderie in Sint-Pieters-Voeren of de Stoomstroopfabriek in Borgloon.

Grote troef naast de bezienswaardigheden zijn de vele adressen van boerderijwinkels, ambachtelijke ijsbereiders, lokale cidermakers en wijndomeinen.

Duurzaam Limburg, Robert Declerck, 19,50, www.odyssee-reisgidsen.nl

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu