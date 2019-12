Exclusief voor abonnees Duurste ziekenhuis ontdekt "foutjes" op factuur bij zes patiënten 17 december 2019

Zeker zes patiënten hebben per ongeluk honderden euro's te veel betaald voor een borstverkleining in het Imeldaziekenhuis van Bonheiden. Die fout werd ontdekt na publicatie van de CM-ziekenhuisbarometer. Daaruit bleek dat vrouwen die een borstverkleining laten uitvoeren tot 27 keer meer betalen dan in het goedkoopste ziekenhuis, het AZ Turnhout. Het gaat dan over 2.763 euro ten opzichte van 103 euro.

