Duurste torens van Vlaanderen zijn cadeautje van Termont & co GHELAMCO ARENA | Bouwgrond van Optima miljoenen euro meer waard dankzij krabbel Gents stadsbestuur

03 april 2018

05u00 1 De Krant HLN ONDERZOEK | De Ghelamco Arena blijft geheimen prijsgeven. Zo blijkt dat de gronden aan de overkant van het stadion op eenvoudig verzoek van Optima voor miljoenen opgewaardeerd zijn door de stad Gent. Die gulle schenking was bestemd voor Optima, maar belandde finaal bij Paul Gheysens en Ghelamco. Vandaag staan er de duurste kantoortorens van Vlaanderen.

In de Optima-affaire regende het ronkende verklaringen in de zomer van 2016. Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) verzekerde dat hij nooit hand- en spandiensten verleend had aan Optima. "Ons college en ik hebben nooit tussenkomsten gedaan voor een privaat bedrijf, laat staan voor Optima." In de befaamde Optima-commissie kwam hij niet verder dan de bekentenis dat hij "onvoorzichtig" was geweest toen hij in 2005 op kosten van Optima-topman Jeroen Piqueur met diens privéjet naar Cannes vloog. Diezelfde Piqueur had het over een vriendendienst. De zakenman - vandaag onderwerp van een gerechtelijk onderzoek - zwoer in de commissie dat hij nooit iets in ruil had gekregen. "Ik kan mij niet herinneren dat ik ook maar in één project in Gent een gunstig voordeel gekregen heb." Ons onderzoek toont aan dat beide heren op z'n minst een slecht geheugen hebben.

Vreemde nota

Aan de overkant van de Ghelamco Arena staan twee kantoortorens. Paul Gheysens doopte ze de 'Blue Towers' en vraagt er huurprijzen die tot de hoogste in Vlaanderen behoren: 155 euro/m2. Experts schatten de totaalwaarde op 150 miljoen euro. Knappe zakenman, die Gheysens. Maar vooral ook met zijn gat in de boter gevallen. Want op de gronden waar zijn torens vandaag staan, mochten oorspronkelijk gebouwen van maximaal 25 meter komen. De 'Blue Towers' zijn echter 40 meter hoog. Wie Ghelamco daarvoor moet bedanken? Het stadsbestuur, uiteraard. Maar vooral ook Jeroen Piqueur. Het is op zijn vraag dat de stad Gent zonder problemen van de gronden een zéér lucratieve belegging maakte.

