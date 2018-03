Duurste snelweg amper gebruikt, want hij staat niet in gps 15 maart 2018

00u00 0

De A11, met 674 miljoen euro het duurste stuk weg dat ooit in Vlaanderen werd aangelegd, wordt amper gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. De oorzaak? Niet iedereen kent de baan en veel gps-systemen hebben nog geen update gekregen. Sinds 1 september kunnen weggebruikers via de A11 van Brugge naar Knokke-Heist rijden. Het traject beslaat 12 kilometer. De duurste snelweg is meteen ook de rustigste: uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt dat er op een werkdag amper 10.000 automobilisten en truckers kiezen voor het nieuwe traject. Ter vergelijking: op de Antwerpse Ring rijden dagelijks 140.000 voertuigen, ofwel veertien keer meer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN