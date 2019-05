Exclusief voor abonnees Duurste geneesmiddel ooit goedgekeurd: 2 miljoen dollar per patiënt 27 mei 2019

In de VS heeft de Food and Drug Administration (FDA) het duurste geneesmiddel ooit goedgekeurd. Het gaat om Zolgensma, een gentherapie van farmabedrijf Novartis die de ziekte spirale musculaire atrofie (SMA) bij kinderen jonger dan twee jaar behandelt. Daaraan lijden ook in ons land een 65-tal mensen. Het geneesmiddel moet eenmalig toegediend worden en zal 2,1 miljoen dollar per patiënt kosten. De spierziekte werd bij ons bekend door de terugbetalingskwestie rond Spinraza, een ander medicijn dat de symptomen van SMA bestrijdt. Pas later dit jaar wordt een goedkeuring van Zolgensma in de Europese Unie verwacht. (CMA)