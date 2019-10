Exclusief voor abonnees Duurste fles whisky kost 1,7 miljoen euro 26 oktober 2019

00u00 0

Een 60 jaar oude fles Schotse whisky is voor een recordbedrag van eigenaar gewisseld op een veiling in Londen. De bewuste 'Macallan 1926' ging voor 1,5 miljoen pond (ruim 1,7 miljoen euro) onder de hamer. De fles, die deel uitmaakt van een collectie van honderden flessen, leverde wel veel meer op dan verwacht. Voor de veiling ging Sotheby's nog uit van een opbrengst van 350.000 tot 450.000 pond. Het veilinghuis meldt niet wie de koper is. Het vorige record stamt uit 2018: toen leverde een fles Macallan 1926 uit hetzelfde vat 1,2 miljoen pond op.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen