Duurste auto ter wereld kost € 60 miljoen 04 juni 2018

De Ferrari 250 GTO - al decennia gekend als meest waardevolle klassieke auto - is dit weekend door een Amerikaanse zakenman gekocht voor 60 miljoen euro. De wagen - waarvan er tussen '62 en '64 amper 36 zijn geproduceerd - is zo duur door de combinatie van beperkte oplage, z'n looks, kracht en raceprestaties. De sportwagen eindigde in 1963 tijdens zijn eerste race meteen als tweede bij de 24 uren van Le Mans. Een jaar later won de auto de iconische Tour de France met Lucien Bianchi en Georges Berger aan het stuur. De auto heeft nooit zware schade opgelopen. Kenners verwachten dat de komende jaren nog exemplaren van de 250 GTO verkocht zullen worden, mogelijk voor een bedrag van 100 miljoen euro.

