Duurste auto ooit kost 17 miljoen en hij is al de deur uit 07 maart 2019

Bugatti heeft zijn 110de verjaardag in stijl gevierd. Het luxewagenmerk bracht met 'La Voiture Noire' de meest exclusieve auto ooit uit. Op het prijskaartje staat een flinke 16,8 miljoen euro, en er wordt ook maar één exemplaar geproduceerd. Op de auto- en motorshow in het Zwitserse Genève werd dan ook duchtig met de ogen geknipperd toen het model werd voorgesteld. 'La Voiture Noire' is gemaakt uit onder andere carbon en zal pas in 2021 op punt staan. Maar voor u al te diep in de buidel tast: het paradepaardje is al verkocht. Wie de koper is, is niet geweten. Behalve dat het iemand is die een nauwe band heeft met het merk. (AVA)

