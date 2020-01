Exclusief voor abonnees Duur puntenverlies voor Carolo's met het oog op PO 1 20 januari 2020

Het is niet omdat de batterijen werden opgeladen, dat de motor onmiddellijk aanslaat. Dat gaf Belhocine zaterdagavond toe, na de 1-1 tegen Eupen. De Carolo's haalden collectief hun beste niveau niet en werden voor één keertje in de steek gelaten door doelman Penneteau, die met een uittrap in de voeten van Musona de gelijkmaker cadeau gaf.

