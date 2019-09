Exclusief voor abonnees Dutroux vraagt vrijlating aan 23 september 2019

Marc Dutroux (62) doet opnieuw een poging om vervroegd vrij te komen. Op 17 oktober zal de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel die aanvraag behandelen. Dutroux zit momenteel opgesloten in de gevangenis van Nijvel. In 2004 werd hij door het hof van assisen veroordeeld tot een levenslange celstraf, wat in de praktijk neerkomt op 30 jaar. Hij zit intussen 23 jaar in de cel.

