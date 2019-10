Exclusief voor abonnees Dutroux vandaag voor rechtbank met oog op vrijlating 17 oktober 2019

00u00 0

Vandaag verschijnt Marc Dutroux voor de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel. De zitting achter gesloten deuren gaat door in de gevangenis van Nijvel. Zijn advocaten hopen een nieuwe psychiatrische expertise van hun cliënt uit de brand te slepen. De beslissing wordt over twee weken verwacht. Hun verzoek kadert in een poging om tegen 2021 de voorwaardelijke vrijlating te vragen. De inmiddels 62-jarige Dutroux zit nu 23 jaar in de cel. In 2004 werd hij tot levenslang veroordeeld voor de ontvoering, de opsluiting en het seksueel misbruik van zes meisjes in 1995 en 1996, en het vermoorden van vier van zijn slachtoffers.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen