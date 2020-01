Exclusief voor abonnees Dutroux schrijft brief met 'waarheid' aan ouders van zijn slachtoffers 30 januari 2020

Marc Dutroux wil 'zijn waarheid' vertellen aan de ouders van zijn slachtoffers. Dutroux' advocaat Bruno Dayez zal daarom volgende maand een brief sturen naar de advocaten van de ouders van An, Eefje, Julie en Mélissa. Dat kondigde hij aan in een interview met de website nowmagazine.be. In de brief zal Dutroux vertellen wat er precies met de meisjes gebeurd is. "Die wordt niet rechtstreeks naar de ouders gestuurd, omdat we die mensen niet willen ergeren met iets waar ze niet om gevraagd hebben. We sturen hem naar hun advocaat, die dan kan beslissen of de brief doorgestuurd wordt." Bruno Dayez hoopt Marc Dutroux in 2021 vervroegd vrij te krijgen. Eén van de factoren die daarbij een rol spelen is het feit dat de dader berouw toont. Dayez ontkent dat de brief deel uitmaakt van zo'n strategie. (IBO)

