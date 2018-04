Dutoit: duimpje omhoog na hersenschudding 30 april 2018

William Dutoit geraakte in het slot geblesseerd na een botsing met Akpom en Bushiri, was even buiten westen en werd na een lange verzorging met een nekbrace op een draagberrie afgevoerd richting het Sint-Trudoziekenhuis. Dat hij nog de goesting en de tijd vond om het thuispubliek, dat zijn naam scandeerde, te salueren, deed al vermoeden dat de blessure meeviel. Rond middernacht kwam Oostende dan ook met goed nieuws. "Scans hebben uitgewezen dat er niets ernstig aan de hand is", luidde het bericht. "Wellicht komt William er van af met een hersenschudding."

