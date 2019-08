Exclusief voor abonnees Dussenne halfjaar out, Oulare hervalt 31 augustus 2019

Pech voor Noë Dussenne. De centrale verdediger die drie weken geleden voor Standard tekende, komt dit kalenderjaar niet meer in actie. Hij scheurde donderdag op training de ligamenten van zijn rechterknie en staat voor een operatie én een revalidatie van zes maanden. Obbi Oulare leek dichtbij zijn rentree te staan, maar moet mogelijk nog wat extra geduld uitoefenen. De spits trainde woensdag voluit mee, maar donderdag ondervond hij opnieuw wat hinder aan de hamstrings van zijn linkerbeen. Hij traint opnieuw deels met de groep en deels apart. Vanheusden, Cop en Avenatti zouden volgende week kunnen aansluiten. Sá hoopt in september die stap te zetten. (SJH)