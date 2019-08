Exclusief voor abonnees Dury vist Bossut weer op 12 augustus 2019

00u00 0

Na twee speeldagen bankzitten kreeg Sammy Bossut opnieuw de voorkeur in het doel van Zulte Waregem op RC Genk. Het clubicoon van Essevee bedankte trainer Francky Dury met een puike prestatie, de doelman hield zijn ploeg bij momenten eigenhandig recht. De basis voor zijn uitstekende wedstrijd was een redding op een schot van Ally Samatta, in het begin van de match. "De eerste bal is altijd belangrijk voor een keeper. Als je zo'n bal pakt, dan ben je goed vertrokken en dan krijg je vertrouwen." Toch schrok Bossut dat hij het seizoen moest starten als doublure voor Eike Bansen. "Ik speelde een goede voorbereiding en ook vorig jaar was ik goed geëindigd. Ik was daarom erg ontgoocheld om het seizoen te starten op de bank, vooral omdat ik het niet verwacht had, maar die ontgoocheling is normaal. Wie mij kent, die weet dat ik dan nog zoveel harder werk." (OPl)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis