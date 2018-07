Dury viert jubileum, Kaya zwaait uit 28 juli 2018

00u00 0

Feestelijke seizoensstart voor Francky Dury. De coach staat voor de 500ste keer voor de bank bij Zulte Waregem sinds hij in 2005 de promotie naar eerste klasse afdwong met de fusieclub. Vanavond hoopt Dury overwinning nummer 207 te boeken tegen Waasland-Beveren. Voor Onur Kaya wordt dat zijn laatste wedstrijd in het shirt van Essevee. Hij maakt daarna de overstap naar KV Mechelen. Voor de aftrap worden zowel Dury als Kaya in de bloemetjes gezet. Ook Timothy Derijck heeft reden tot vieren. De verdediger maakt sneller dan verwacht zijn rentree in de selectie na een teenbreuk. Het is evenwel onzeker of hij ook aan de aftrap verschijnt. Nieuwkomer Tardieu (enkel) is out. Tester Osimhen werd doorgestuurd. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN