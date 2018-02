Dury: "Zonder Harbaoui waren we nu nog niet gered" 19 februari 2018

00u00 0

Van zijn grote uitspraken bleek geen woord gelogen. Hamdi Harbaoui beloofde Zulte Waregem goals bij zijn komst. Wel, de teller van de Tunesiër staat na zaterdag op vijf stuks in evenveel duels. En dankzij de twee knappe treffers net voor rust verzekerde hij Essevee eindelijk van het behoud. "Zonder Hamdi waren we nu nog niet gered", loofde Francky Dury zijn redder. "Zo iemand hadden we nodig. Hij kan soms niet in de match zitten, maar is dan plots beslissend in een momentopname. Weet je, de grootste kwaliteit van zulke ervaren jongens is dat ze niet blijven stilstaan bij een foutje. Ze leggen hun focus meteen op de volgende fase."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN