Dury: "Voor Eden wil ik er nog een jaar bij doen" 08 februari 2018

Francky Dury voelde zich vereerd bij het horen van de uitspraken van Hazard. "Ik heb Eden nog gekend toen ik assistent van Frank Vercauteren was bij de nationale ploeg", vertelt Dury. "Eden is zo belangrijk voor elke ploeg waarin hij speelt. Het is mooi dat hij zegt dat hij ooit voor ons wil spelen, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat hij ooit nog in België zal voetballen. Als hij dat toch zou doen, moet dat over een jaar of zes zijn. Dan zal ik er al een lange carrière bij Zulte Waregem op hebben zitten. (lacht) Maar als Eden dan naar ons zou komen, wil ik er voor hem gerust nog een jaar bij doen." (RN)