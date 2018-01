Dury: "Niet enkel focussen op Malinwa" 20 januari 2018

Damien Marcq en Hamdi Harbaoui moeten voor de kentering zorgen bij Zulte Waregem. Door het dossier-Bongonda zijn zij de enige twee nieuwkomers, terwijl KV Mechelen er acht telt. "Maar daar lig ik niet wakker van", verzekerde Francky Dury. "Wij hebben er in elke linie een speler bij, want ook Derijck keerde terug. Dat zijn jongens die perfect weten wat hen in Mechelen te wachten staat." Al wil Dury niet té veel druk leggen op de match tegen Malinwa. "De realiteit zegt dat we ons moeten focussen op de redding."

