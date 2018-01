Dury "Mensen gaan schrikken van Bongonda" 27 januari 2018

00u00 0

17 dagen. Zo lang duurde het uiteindelijk vooraleer Zulte Waregem de komst van Theo Bongonda kon aankondigen. Tot blijdschap van Francky Dury. "Theo is een geweldige voetballer. Bij Celta heeft hij grote stappen gezet. Vroeger was hij nog een beetje speels, maar nu is het rendement hoger. Ook musculair werd Theo sterker." De coach is ervan overtuigd dat de flankaanvaller bij Essevee zijn carrière nieuw leven kan inblazen. "Begin december belde Theo me op: ik wil terugkomen. Vanaf dan hebben we er alles aan gedaan. Weet je, eind mei zullen veel mensen schrikken van zijn niveau. Ik ben al benieuwd naar zijn eerste optreden." Dat wordt niet vanavond op de Freethiel. Bongonda sukkelt namelijk nog met een kleine voetblessure. (VDVJ)

