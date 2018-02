Dury: "Leye niet meer gehoord sinds zijn vertrek" 17 februari 2018

00u00 0

't Wordt ongetwijfeld een vreemd sfeertje. Zulte Waregem en Mbaye Leye kijken elkaar vanavond voor het eerst in de ogen sinds de pijnlijke vechtscheiding afgelopen zomer. "Mijn persoonlijk respect voor hem blijft", beklemtoont Francky Dury. "Ons verhaal samen is altijd succesvol geweest. Het is alleen spijtig dat het zo moest aflopen. Sindsdien heb ik hem ook niet meer gehoord. Ik heb hem een drietal keer een berichtje gestuurd, maar kreeg daarop geen antwoord. (zucht) Misschien is hij ontgoocheld in mij." Volgens de coach had de oorzaak van de breuk - Leye wou twee jaar extra contract, terwijl Essevee maar één bood - zich dit seizoen trouwens vanzelf opgelost. "Bij ons scoorde Mbaye wellicht ook meer dan tien keer. En dan hadden we al lang rond de tafel gezeten om zijn contract opnieuw te verlengen." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN