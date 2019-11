Exclusief voor abonnees Dury: "Over Anderlecht spreek je met twee woorden" 08 november 2019

Voor het eerst dit seizoen nestelde Zulte Waregem zich in de top zes, een knappe positie die Francky Dury niet wil verliezen. Voor Essevee wordt het dus een belangrijke wedstrijd, maar het respect bij Dury is groot. "Als je spreekt over Anderlecht, dan doe je dat met twee woorden. Daar spreek je over met respect. Het is een topploeg waar veel zaken zijn veranderd. Er kwam een nieuw bestuur met zeer bekwame mensen, Kompany op kop. Dat is een topper in de voetbalwereld, hé."

