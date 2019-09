Exclusief voor abonnees Dury na 10 op 12: "Erg fier op mijn team" 02 september 2019

00u00 0

Welke gemiste start? Na vier ongeslagen wedstrijden met 10 op 12 en slechts 1 tegendoelpunt is Zulte Waregem opnieuw mee. Essevee domineerde tegen Antwerp en de score kon nog hoger oplopen dan 2-0. "Ik denk dat we verdiend gewonnen hebben", vertelde Francky Dury na afloop. Nochtans startte de wedstrijd erg gesloten en werden weinig kansen gecreëerd. "Na de studieronde namen we de wedstrijd in handen. In de tweede helft hielden we dan goed de controle en kregen we nog 4 of 5 kansen. Maar misschien moesten we nog sneller de 1-0 scoren, het zou het ons wat gemakkelijker gemaakt hebben." Aan de Gaverbeek groeit het enthousiasme week na week, de compleet gemiste start met 0 op 6 is volledig weggespoeld. "Ik ben erg fier op mijn team. Ze hebben heel goed gereageerd na de voorbije twee wedstrijden waarin we telkens een moeilijke start kenden. Ik ben erg tevreden met de 10 op 12."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis