Dury: "Misschien afstappen van 4-3-3" 18 augustus 2018

Spitsenweelde bij Zulte Waregem na de komst van Mamadou Sylla en Chris Bedia. Een luxeprobleem voor Francky Dury, die ook nog Hamdi Harbaoui lopen heeft? "Allerminst", countert de coach. "Er zijn geen drie jongens voor één positie, hé. We gaan misschien een beetje afstappen van onze 4-3-3 en in een variatie voetballen. Het is niet de bedoeling dat er twee aanvallers op de bank gaan blijven zitten. Beiden hebben een profiel dat we nog niet in onze kern hadden. Ik ben heel tevreden over deze transfers." (VDVJ)