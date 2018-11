Dury kan weer lachen: <<Wat 6 op 9 kan doen met een mens>> 23 november 2018

Er heerst opnieuw optimisme aan de Gaverbeek. <<Je kunt niet geloven wat een 6 op 9 doet met een mens>>, glimlacht Francky Dury - duidelijk meer ontspannen dan voor de interlandbreak. <<Ook de groep is aan het groeien.>> Alleen wacht ­Zulte Waregem nu een trip naar Jan Breydel. De kans dat je daar een positief ­gevoel kwijtspeelt, is nu eenmaal groter dan bij andere verplaatsingen. <<Het belangrijkste wordt dat we Club kunnen verlaten met een goed ­gevoel>>, aldus Dury. <<Dat kán met een nederlaag zijn, als we toonden dat we in een betere flow zitten. Onze ambities zijn sowieso totaal verschillend. Wij spelen om ons te redden, zij voor de titel. Het worden nog vijftien moeilijke weken. Maar ik kijk ernaar uit - ­iedereen zal nadien een ­ervaring rijker zijn.>> Opvallend: na de trainerswissels bij Waasland-Beveren en Kortrijk is Essevee de enige van de laatste vijf in het klassement die vertrouwen hield in zijn coach. Dury: <<Ik kan niet zeggen of dat een voor- of nadeel is. Kijk, ik ben hier eens anderhalf jaar vertrokken en er zijn drie trainers gepasseerd. Dat was een moeilijk verhaal. Het leert nog maar eens dat er in het voetbal geen pasklare remedies of antwoorden zijn. (lacht) Het makkelijkste is bovenaan staan.>> (VDVJ)

