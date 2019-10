Exclusief voor abonnees Dury: "Het was voor iedereen zoeken zonder Berahino" 28 oktober 2019

Tachtig minuten lang was het armoe troef aan de Gaverbeek. Een onherkenbaar Zulte Waregem won zaterdag uiteindelijk toch met 2-0 van KV Oostende. Voor Francky Dury was een zege tegen de kustploeg een must, zeker na het pijnlijke verlies tegen KV Kortrijk van vorige week. "We stonden vandaag toch wat onder spanning. We wilden deze match zeker winnen tegen een ploeg die 2 op 18 haalde. Daarnaast hebben we een zwaar programma voor de boeg met Club Brugge, Waasland-Beveren en Anderlecht. Stel je maar eens voor dat we verloren hadden, je kan dan opeens geen vertrouwen meer hebben. We hebben onszelf druk opgelegd om deze match per se te winnen."

