Exclusief voor abonnees Dury: "Heel blij met onze progressie" 23 september 2019

00u00 0

Francky Dury had zijn mannetjes goed gezet. Met Sissako voor Govea en Bruno voor Oberlin pompte de Essevee-coach meer power in zijn elftal. De organisatie stond goed bij Zulte Waregem, op het middenveld werd er duchtig gebikkeld en vlot gecombineerd. "We hebben veel loopvermogen in balverlies, iedereen werkt heel hard om zijn strook op het terrein dicht te houden", zegt Dury. "Verleden jaar hebben we heel veel goals gepakt, maar ik heb nu een team dat bereid is héél hard te werken. Ik ben heel blij met die progressie. Gent heeft één van de beste middensectors van België, maar we hebben hard gewerkt en twee prachtige goals gemaakt. Het geeft ons een goed gevoel dat we gelijke tred konden houden." (RN)