DURY: "Hartzeer als ik Osimhen zie spelen"

Het is de periode van de kerstlijstjes. En ook Francky Dury heeft het zijne voor de wintermercato al klaar. "Ik weet wat we nodig hebben - alleen moeten we het ook kunnen binnenhalen. Het wordt trouwens niet de kunst om veel te investeren, maar om dat goed te doen." Hopelijk heeft Zulte Waregem lessen getrokken uit de zomertransfers, die veelal teleurstelden. Bovendien stuurde Essevee toen Victor Osimhen door na een testperiode. De Nigeriaan maakt nu furore bij tegenstander Charleroi. Dury verduidelijkt de beslissing: "Op de beelden liet hij een sterke indruk na. Alleen waren zijn medische en fysieke testen hier niet goed. Hij was in april geopereerd aan de schouder, sukkelde met de knieën en werd eerder getroffen door malaria. Op dat moment zochten we, door kleine kwaaltjes bij Harbaoui, iemand die meteen inzetbaar was. Al doet het mij nu hartzeer als ik Victor zie spelen. (blaast) Heb je zijn goal gezien tegen Gent? Hij doet me denken aan Olayinka: een complete spits die hard werkt." (VDVJ)

