Dury: "Hadden geen overschot" 18 december 2019

Het heeft moeite gekost om door te stoten naar de halve finales, vond Francky Dury. "Vooral tijdens de eerste helft hadden we geen overschot. We kwamen tekort in de duels, Morioka en Bruno kregen te veel vrijheid en we werden twee keer in de rug gepakt door Fall. Tijdens de rust heb ik gevraagd korter op de man te spelen. We komen snel 1-0 voor dankzij een fantastisch doelpunt van Berahino, waarna ik tot de vaststelling kwam dat de ploeg op twee gedachten hinkte. De ene wilde gaan, de andere lager postvatten om die krappe voorsprong te verdedigen. Een gevaarlijke situatie, die we gelukkig zonder schade doorkwamen."

