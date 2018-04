Dury: "Genoeg kansen om drie wedstrijden te winnen" 03 april 2018

00u00 0

23 doelpogingen. Ruim een halfuur tegen tien. Én een penalty in de slotseconden. Toch volstond het voor Zulte Waregem allemaal niet om OH Leuven te kloppen. "We hadden nochtans genoeg kansen om drie wedstrijden te winnen", sakkerde Francky Dury - één van de velen die gefrustreerd achterbleef aan de Gaverbeek. Begrijpelijk. Essevee stapelde de mogelijkheden op. Zeker in het openingskwartier en na de (domme) rode kaart van OHL-spits Simon Diedhiou. Alleen toonde het zich allesbehalve efficiënt. "Bovendien losten we na de 2-1 plots het gaspedaal", haalde Dury opnieuw de schouders op. "Ik vraag me echt af waarom." De late gelijkmaker van Jovan Kostovski kwam des te harder aan. "Tegen tien man moesten we dit altijd uitspelen", besefte Timothy Derijck. "We moeten onze bedenkingen maken bij sommige dingen. Dit is ongelofelijk zonde." Bleef eveneens met een kater achter: Hamdi Harbaoui. De Tunesiër, eerder wél trefzeker vanop de stip, mikte in de slotseconden een strafschop tegen de paal. "Op zo'n cruciaal moment missen doet pijn", baalde de spits. "Maar er zijn ergere dingen in het leven. Dit zal trouwens niet door mijn hoofd blijven spoken - bij de volgende strafschop neem ik weer mijn verantwoordelijkheid." En ook Dury toonde zich op het einde van een avond vol frustraties uiteindelijk toch optimistisch. "We gaan de boeken niet dichtdoen, ondanks deze start in mineur. Er zijn nog negen matchen, hé. Hopelijk is dit een les voor de toekomst dat we ook in play-off 2 de focus hoog moeten houden." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN