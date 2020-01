Exclusief voor abonnees Dury: "Genk in alle compartimenten beter" 20 januari 2020

Francky Dury had na de 0-3 geen moeite om toe te geven dat Zulte Waregem op z'n waarde was geklopt. "Genk was in alle compartimenten beter", zei de coach van Essevee. "Als wij hoog druk zetten, voetbalden zij daar gemakkelijk onder uit. We wilden ons na rust herpakken, maar ook toen moesten we de wet van de sterkste ondergaan. We kenden het belang van deze match, maar het verschil was gewoon te groot vanavond." Zulte Waregem krijgt woensdag in de halve finale van de beker de kans om zich te herpakken, zij het tegen Club Brugge. "We moeten de wedstrijd van vandaag zo snel mogelijk van ons afzetten. Als we dit meedragen, wordt onze rugzak wel heel zwaar." (KDZ)