Dury: "Ga deze zege voelen in mijn portemonnee"

12 maart 2018

De brouwers in Waregem wrijven zich in de handen. "Een tournée générale als we bovenaan de rechterkolom eindigen", beloofde Francky Dury eind januari na de verlossende zege tegen KV Mechelen. Wel, dankzij de vlotte winst tegen Lokeren wipte Essevee gisteren naar... plaats negen. "Ik ga deze overwinning in mijn portemonnee voelen", besefte Dury breedlachend. "Maar ik kom mijn belofte met plezier na, want de fans hebben ons het hele seizoen van dichtbij gesteund." Tegenstanders in play-off 2 moeten evenwel niet op traktaties rekenen van Dury. "Mochten we ons daarvoor niet kunnen motiveren, zouden we een groot probleem hebben", benadrukte de coach. "In heel Europa beginnen de finales pas vanaf april. Wij moeten ons in die maand ook kunnen opladen voor play-off 2. We willen er zeker nog iets van maken."

