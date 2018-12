Dury: "Bongonda is op de goede weg" 01 december 2018

00u00 0

Net als Zulte Waregem hervindt Theo Bongonda zijn beste vorm. Tot groot genoegen van Francky Dury. "Ik had meer werk met hem dan op voorhand gedacht", lacht de coach. "Ik begrijp dat Theo moeilijk kon aanvaarden dat ik op een bepaald moment zijn rugnummer afpakte, maar hij weet dat we alles doen om zijn eigen bestwil. Kijk, het was hard voor hem om - na alleen succes gekend te hebben - weg te glijden uit de top. Fysiek en mentaal zat hij heel diep. Een jaar later is Theo opnieuw belangrijk voor ons. Aan hem om te bevestigen, maar hij is op de goede weg." Essevee mist tegen Oostende Bjørdal. Sylla keert terug na schorsing. Kind van de rekening is Faik - voor hem is er geen plaats in de selectie

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN