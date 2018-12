Dury "2019 niet met dichtgeknepen billen beginnen" 08 december 2018

De tevredenheid over de 11 op 18 overstemt de bekeruitschakeling. Zulte Waregem trekt optimistisch naar Moeskroen. "We zijn op de goede weg om ons in een veiligere situatie te plaatsen", merkt Francky Dury op. "We hebben de voorbije weken 10 punten meer gepakt dan Waasland-Beveren. Maar mijn ervaring van 14 jaar als coach in eerste klasse leert me dat er veel snel kan veranderen in de Belgische competitie. Zéker op de laatste twee speeldagen - die situatie moeten we vermijden. We willen daarom een betere positie creëren om 2019 niet met dichtgeknepen billen te starten. Het zou leuk zijn om eind december met 21 punten te staan."