Dure mix 10 november 2018

Nee, tonic hoeft heus niet altijd met gin in hetzelfde glas te duiken. Een avontuurtje af en toe moet kunnen. Met Martini, bijvoorbeeld. Bij de fabrikant zijn ze daar zelfs zodanig van overtuigd dat ze hun witte (bianco) en rode (rosso) vermouth al kant en klaar met tonic hebben vermengd. Niet alleen in te klein uitgevallen flesjes van 15 cl - om hiermee een glas te vullen heb je véél ijsblokjes nodig - maar ook tegen een stevige prijs. Met 6,99 euro voor drie flesjes Martini-tonic betaal je naar literprijs 62% meer dan een gewone fles Martini. Men zou voor minder zelf even mixen. (StV)

