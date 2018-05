Dure euro weegt op Bekaert 11 mei 2018

Staaldraadproducent Bekaert heeft het jaar moeizaam ingezet. De omzet kwam in de eerste drie maanden uit op 1,05 miljard euro, of 1% lager dan een jaar geleden. Als grootste boosdoener wordt de dure euro aangewezen in vergelijking met de Amerikaanse dollar en de Chinese yuan. Verder heeft Bekaert moeite om de hogere prijzen voor walsdraad, de basisgrondstof voor staaldraad, door te rekenen aan zijn klanten. Ook blijft de vraag naar zaagdraad om zonnepanelen te versnijden laag, en pikken de investeringen uit de olie- en gassector niet op. Opvallend, zo zegt ING-analist Stijn Demeester, herhaalt Bekaert niet de prognose om dit jaar eenzelfde winstmarge als in 2017 (7,4%) te halen. "We hebben intussen wel begrepen dat dit de ambitie blijft, maar een uitdaging wordt."

