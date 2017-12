Dure euro verpest jaareinde 00u00 0

De euro stevent af op zijn beste jaarprestatie sinds 2003. De eenheidsmunt is dit jaar al 13% in waarde gestegen tegenover de dollar. Met 1,195 dollar bereikte de euro gisteren zijn hoogste peil in een maand. Begin september werd de kaap van de 1,20 dollar al eens doorbroken. Volgens valutahandelaars profiteert de euro van het sterke economische herstel in de eurozone. Dat gaat gepaard met een stijgende werkgelegenheid, een hogere koopkracht en een aantrekkende groei. Daarnaast betaalt de dollar de tol voor de twijfels over de beloofde maatregelen van Trump. De stijgende euro is wel nadelig voor Europese exportbedrijven. Dat laat zich voelen op de Europese beurzen, die na een uitstekend jaar naar de laatste dag van 2017 strompelen. De valuta-experts van Deutsche Bank verwachten dat de dollar de komende maanden zal verstevigen dankzij de goedgekeurde belastinghervorming. Maar later in het jaar zou de euro terrein winnen, omdat de speculatie over een eerste renteverhoging van de ECB in 2019 zal toenemen. Eind 2018 rekent Deutsche Bank op een wisselkoers van 1,15 dollar per euro.

