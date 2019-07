Exclusief voor abonnees Dure etentjes kosten Franse milieuminister zijn baan 17 juli 2019

François de Rugy, de Franse minister voor Ecologische Transitie, heeft zijn ontslag ingediend. Hij was in opspraak gekomen over diners met champagne, dure wijnen en kreeft die hij georganiseerd zou hebben toen hij parlementsvoorzitter was. Hij zou ook verbouwingswerken aan zijn ambtswoning hebben laten uitvoeren, voor tienduizenden euro's . 'Lobster gate' werd aan het licht gebracht door nieuwssite Mediapart. De Rugy zelf meent dat hij het slachtoffer werd van een "medialynching" en heeft een klacht wegens smaad ingediend tegen Mediapart. De ex-minister probeerde zich aanvankelijk nog te verdedigen door te zeggen dat hij "geen kaviaar lust" en van champagne "hoofdpijn" krijgt. Maar de zaak leidde tot zoveel ophef - hij werd bij een bezoek begroet door boze betogers met een reuzenopblaaskreeft - dat hij uiteindelijk zelf besliste om op te stappen.

